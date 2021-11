Zusammengerechnet 9000 bis 10.000 Euro jährlich zahlen Rockenhausener Betriebe an Fremdenverkehrsbeiträgen. Normalerweise – denn auf dieses Geld wird die Stadt 2021 wie bereits im Vorjahr verzichten.

Einmütig ist der Stadtrat dem Vorschlag von Bürgermeister Michael Vettermann gefolgt, der als Grund dafür die bis heute andauernden Corona-Auswirkungen nannte. Zu entrichten haben die Gebühr Gewerbetreibende, die direkt vom Tourismus profitieren – allen voran Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Hotels oder Spielhallen. Gerade diese, laut Vettermann die größten Beitragszahler, hätten im laufenden Jahr wegen der Pandemie erneut erhebliche Einnahmeverluste zu beklagen.

Umgekehrt gehe die Abgabe davon aus, dass Besuchern die Leistungen des Gast- und Dienstleistungsgewerbes sowie des Einzelhandels ganzjährig zur Verfügung stehen, Veranstaltungen stattfinden und Einrichtungen wie beispielsweise die Museen geöffnet sind. Auch dies sei vorübergehend nicht der Fall gewesen. Zeitweilig sei der Fremdenverkehr völlig zum Erliegen gekommen – und damit auch die „Vorteilsentstehungsvoraussetzung“ für die beitragspflichtigen Betriebe.

Kreis signalisiert Zustimmung

Daher habe auch die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung trotz der defizitären Haushaltslage der Stadt „signalisiert, dass wir nochmal auf diese Einnahmequelle verzichten dürfen“, so Vettermann. Übrigens nicht der erste Erlass in diesem Jahr: Im Frühjahr hatte der Haupt- und Finanzausschuss aus dem gleichen Grund entschieden, von Gastronomen ausnahmsweise nicht die sogenannte Sondernutzungsgebühr für Freiflächen zu erheben. Diesen Obolus müssen sie sonst für die Bewirtung ihrer Gäste an der frischen Luft entrichten.

Dem Stadtchef ist klar, dass solche Aktionen einen Betrieb nicht aus einer finanziellen Misere befreien können, sondern mehr symbolischen Wert haben. „Aber für mich ist es selbstverständlich, dass wir versuchen, da zu helfen.“ Das haben die Ratsmitglieder genauso gesehen.