Der Donnersbergkreis steigt wieder aufs Rad: Am Montag, 8. Juni, startet das Stadt- und Schulradeln. Drei Wochen lang sollen dabei möglichst viele Kilometer zusammenkommen.

Im Donnersbergkreis beginnt am Montag, 8. Juni, wieder das Stadt- und Schulradeln. Bis zum 28. Juni sind Bürger aufgerufen, möglichst viele Wege im Alltag und in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die kreisweite Aktion findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung geht es bei dem Wettbewerb nicht nur um möglichst viele Kilometer, sondern auch darum, etwas für Umwelt, Klimaschutz und die eigene Gesundheit zu tun. Zugleich soll die Aktion den Radverkehr im Landkreis stärken und dazu ermuntern, im Alltag öfter aufs Fahrrad umzusteigen. Jeder in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum zurückgelegte Kilometer zählt für die Gesamtwertung des Donnersbergkreises und wird nach Ende der Kampagne veröffentlicht.

Wer mitmachen will, kann seine gefahrenen Kilometer online eintragen oder direkt über die Stadtradeln-App erfassen lassen. Die Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis möglich. Dort können sich Teilnehmer registrieren, einem bereits bestehenden Team beitreten oder selbst eine Mannschaft gründen. Auf diese Weise können Gemeinden, Verwaltungen, Schulen, Firmen, Vereine sowie Freundes- und Bekanntenkreise aus dem Landkreis gemeinsam in die Pedale treten und Kilometer für den Donnersbergkreis sammeln.

Am Ende der Aktion sollen sowohl beim Stadtradeln als auch beim Schulradeln die erfolgreichsten Teams und die aktivsten Einzelradler ausgezeichnet werden. Wer sich bis zum Start am Montag, 8. Juni, noch nicht angemeldet hat, kann trotzdem später noch einsteigen. Eine Registrierung ist nach Angaben der Kreisverwaltung während des gesamten Aktionszeitraums möglich. Fragen zur Aktion beantwortet die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@donnersberg.de.