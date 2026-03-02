Die Pläne für ein Spielgelände am Fischbachweg nahe der Schulen sind nicht neu und nicht weniger kontrovers. Braucht die Stadt tatsächlich einen weiteren Spielplatz?

Es wird Frühling und Jung und Alt zieht es wieder nach draußen, um das schöne Wetter zu genießen. Für die Kleinsten heißt das dann unter anderem: ab auf die Spielplätze. Von denen gibt es in Kirchheimbolanden rund ein Dutzend, dennoch beschäftigt sich der Stadtrat bereits seit einer Weile mit einer ganz neuen Idee: Am Fischbachweg, nahe KiboBad, Georg-von-Neumayer-Schule und Nordpfalzgymnasium, soll ein Spielgelände entstehen, das auch oder vor allem ältere Kinder anspricht. Die Rede ist von einem Abenteuerspielplatz mit breitem Angebot. Für die Stadtspitze ist das die perfekte Ergänzung zu den bisherigen Möglichkeiten in Kirchheimbolanden. Aus einigen Fraktionen gibt es jedoch deutliche Kritik an diesem Vorhaben.

Viel Platz zum Rennen und Spielen bietet der Spielplatz an der Breitstraße... Foto: Tommy Rhein ...dort findet sich neben Spielgeräten und einer Hütte auch ein Bouleplatz. Foto: Tommy Rhein Reichlich Raum zur Bewegung bietet auch das Gelände auf der Haide. Foto: Tommy Rhein Dort lockt neben den Spielgeräte ebenfalls eine Hütte, ein Grillplatz, eine WC-Anlage und ein Bolzplatz. Foto: Tommy Rhein Der Spielplatz im Schlossgarten gehört denen, die am meisten frequentiert sind. Foto: Tommy Rhein Auf kleinerer Fläche mit ähnlichem Gerät kann an der Heinrich-von-Brunck-Straße gespielt werden. Foto: Tommy rhein Hier, wie eigentlich bei allen Anlagen, glänzt Kirchheimbolanden mit einem sauberen und gepflegten Spielplatz. Foto: Tommy rhein Die Besonderheit beim Spielplatz am Kahlenbergring ist sicher die kleine Tunnelanlage. Foto: Tommy Rhein Ansonsten bietet auch dieser Platz vor allem die Standardangebote für kleinere Kinder. Foto: Tommy Rhein Klein, aber fein ist auch der Spielplatz im Wohngebiet an der Schlesienstraße. Foto: Tommy Rhein Besonderheit ist hier der vergleichsweise große Sandkasten, in dem auch reichlich Spielmaterialien warten. Foto: Tommy Rhein Viel Platz und ein großes Angebot bietet der Spielplatz an der Liebfrauenkirche. Foto: Tommy Rhein Hier soll auch trotz eines möglichen Neubaus am Fischbachweg zukünftig noch erweitert werden. Foto: Tommy Rhein Das Spielgelände an der Liebfrauenkirche ist durch seine zentrale Lage besonders wichtig. Foto: Tommy Rhein Hier soll in Zukunft womöglich ein neues, großes Spielgelände entstehen. Foto: Tommy Rhein Direkt nebenan besteht bereits ein Parkplatz, in unmittelbarer Nähe befinden sich die Schulen und das KiboBad. Foto: Tommy Rhein Foto 1 von 16

Für Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) überwiegen absolut die Vorteile. „Wir haben einen Mangel an Spielplätzen“, sagte er im Stadtrat, als das Thema im vergangenen Jahr zuletzt diskutiert wurde. Außerdem würde das Projekt aufgrund von Fördermöglichkeiten kaum den Haushalt belasten. Mit 660.000 Euro Kosten kalkuliert die Stadt für die Schaffung eines Spielgeländes am Fischbachweg. Eine Summe, die Fritz Leber (SPD) anzweifelt: „Das ist ein Köder. Realistisch ist eher eine Summe von einer Million Euro“, sagte er in der gleichen Sitzung. Letztlich fand sich eine knappe Mehrheit von elf Stimmen, bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung dafür, das Vorhaben fortzuführen und im nächsten Schritt einen Bebauungsplan entwerfen zu lassen. Dann soll es auch konkret darum gehen, wie genau ein solches Spielgelände gestaltet werden könnte.

Wenig Alternativen zu Rutschen und Wippen

Einen wichtigen Punkt für die Diskussion steuerte Thomas Edinger bei: „Viele Spielplätze sind nur für kleine Kinder. Uns fehlen Angebote für Sechs- bis 14-Jährige“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Das bestätigt sich, wenn man sich die vorhandenen Spielplätze anschaut. Der Großteil bietet die klassischen Spielgeräte für Kleinkinder bis ins Vorschulalter – Rutschen, Wippen, Schaukeln, Sandkasten. Alternative Angebote haben Seltenheitswert. Den kleineren Spielplätzen fehlt zudem der Platz, um sich beispielsweise auf einer Wiese austoben zu können. In schlechtem Zustand sind die Plätze hingegen nicht. Weder marode noch ungepflegt. Auch darüber stritt der Stadtrat. Edinger wies auf den guten Zustand hin. Lea Weber, Fraktionsvorsitzende der Grünen, schlug hingegen vor, „die maroden Spielplätze zu sanieren und zu reparieren, anstatt einen neuen für anfänglich 660.000 Euro zu bauen“.

Für Stadtbürgermeister Muchow schließen sich diese Vorhaben hingegen nicht aus. Er verwies darauf, dass bereits beschlossen wurde, den vorhandenen Spielplatz an der Liebfrauenkirche auszubauen. Dennoch biete sich der Fischbachweg geradezu an, um dort noch ein Alternativangebot zu schaffen. „Es ist der richtige Platz“, betonte Muchow und verwies auf die gute Anbindung an die nahen Schul- und Sportanlagen und die vorhandenen Parkplätze. Auf 6300 Quadratmetern soll eine Anlage entstehen, die die Stadt voranbringen kann, so der Stadtbürgermeister. Seitens der FWG-Fraktion gab es auch dazu einige Bedenken. „Es gibt stichhaltige Argumente und Beschwerden durch die Anwohner“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Groth und stellte den Platz infrage. Auch Fritz Leber bemängelte die zu vielen offenen Fragen. Lea Weber betonte, dass die Stadt „kein zweites Morschheim brauche, um sich damit zu schmücken“. In Morschheim befindet sich mit der „Spiel- und Raststation Piratenschiff“ eine sehr beliebte Anlaufstelle für Kinder verschiedenen Alters. Auch Familien aus Kirchheimbolanden und Umgebung nutzen das Angebot gerne.

Anwohner befürchten Lärm- und Parkprobleme

Trotz aller Bedenken entschied die knappe Mehrheit, das Vorhaben weiter zu verfolgen. Entscheidend wird in Zukunft die Frage sein, wie genau die Spielfläche ausgestaltet werden soll. Die Lage am Rand der Stadt bewertet Muchow zwar positiv, doch auch hier gibt es Kritik. Etwa deshalb, weil dort keine weiteren Einnahmen für die Stadt entstehen würden. Auch die genannten Bürgerbedenken spielen eine Rolle, wobei es dabei vor allem um die Sorge aufgrund von Verkehrs- und Lärmbelästigung und der Beanspruchung der vorhandenen Parkflächen geht. „Es gibt keine direkt angrenzenden Wohngrundstücke und eine Nutzung nach 22 Uhr ist ebenfalls nicht vorgesehen“, betonte Bürgermeister Muchow. Auch sei es ein Fakt, dass dem südlichen Teil der Stadt Spielplätze fehlen, auch wenn es in direkter Nähe zum Fischbachweg mit dem Spielplatz an der Heinrich-von-Brunck-Straße ein Angebot gibt – allerdings wieder vorrangig für kleinere Kinder. Alternative Standorte für einen neuen Spielplatz gibt es hingegen auch. So wurde der Schillerhain als möglicher Standort ins Spiel gebracht. Hier kritisiert wiederum Muchow, dass dann die Erreichbarkeit für Kinder und Familien, die fußläufig oder mit dem Rad zum Spielplatz kommen wollen, eingeschränkt wäre. So würden unter anderem wieder mehr Parkplätze benötigt werden.