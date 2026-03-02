Kirchheimbolanden Stadt soll zusätzlichen großen Spielplatz bekommen: Angebot für ältere Kinder
Es wird Frühling und Jung und Alt zieht es wieder nach draußen, um das schöne Wetter zu genießen. Für die Kleinsten heißt das dann unter anderem: ab auf die Spielplätze. Von denen gibt es in Kirchheimbolanden rund ein Dutzend, dennoch beschäftigt sich der Stadtrat bereits seit einer Weile mit einer ganz neuen Idee: Am Fischbachweg, nahe KiboBad, Georg-von-Neumayer-Schule und Nordpfalzgymnasium, soll ein Spielgelände entstehen, das auch oder vor allem ältere Kinder anspricht. Die Rede ist von einem Abenteuerspielplatz mit breitem Angebot. Für die Stadtspitze ist das die perfekte Ergänzung zu den bisherigen Möglichkeiten in Kirchheimbolanden. Aus einigen Fraktionen gibt es jedoch deutliche Kritik an diesem Vorhaben.
Foto 1 von 16
Für Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) überwiegen absolut die Vorteile. „Wir haben einen Mangel an Spielplätzen“, sagte er im Stadtrat, als das Thema im vergangenen Jahr zuletzt diskutiert wurde. Außerdem würde das Projekt aufgrund von Fördermöglichkeiten kaum den Haushalt belasten. Mit 660.000 Euro Kosten kalkuliert die Stadt für die Schaffung eines Spielgeländes am Fischbachweg. Eine Summe, die Fritz Leber (SPD) anzweifelt: „Das ist ein Köder. Realistisch ist eher eine Summe von einer Million Euro“, sagte er in der gleichen Sitzung. Letztlich fand sich eine knappe Mehrheit von elf Stimmen, bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung dafür, das Vorhaben fortzuführen und im nächsten Schritt einen Bebauungsplan entwerfen zu lassen. Dann soll es auch konkret darum gehen, wie genau ein solches Spielgelände gestaltet werden könnte.
Wenig Alternativen zu Rutschen und Wippen
Einen wichtigen Punkt für die Diskussion steuerte Thomas Edinger bei: „Viele Spielplätze sind nur für kleine Kinder. Uns fehlen Angebote für Sechs- bis 14-Jährige“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Das bestätigt sich, wenn man sich die vorhandenen Spielplätze anschaut. Der Großteil bietet die klassischen Spielgeräte für Kleinkinder bis ins Vorschulalter – Rutschen, Wippen, Schaukeln, Sandkasten. Alternative Angebote haben Seltenheitswert. Den kleineren Spielplätzen fehlt zudem der Platz, um sich beispielsweise auf einer Wiese austoben zu können. In schlechtem Zustand sind die Plätze hingegen nicht. Weder marode noch ungepflegt. Auch darüber stritt der Stadtrat. Edinger wies auf den guten Zustand hin. Lea Weber, Fraktionsvorsitzende der Grünen, schlug hingegen vor, „die maroden Spielplätze zu sanieren und zu reparieren, anstatt einen neuen für anfänglich 660.000 Euro zu bauen“.
Für Stadtbürgermeister Muchow schließen sich diese Vorhaben hingegen nicht aus. Er verwies darauf, dass bereits beschlossen wurde, den vorhandenen Spielplatz an der Liebfrauenkirche auszubauen. Dennoch biete sich der Fischbachweg geradezu an, um dort noch ein Alternativangebot zu schaffen. „Es ist der richtige Platz“, betonte Muchow und verwies auf die gute Anbindung an die nahen Schul- und Sportanlagen und die vorhandenen Parkplätze. Auf 6300 Quadratmetern soll eine Anlage entstehen, die die Stadt voranbringen kann, so der Stadtbürgermeister. Seitens der FWG-Fraktion gab es auch dazu einige Bedenken. „Es gibt stichhaltige Argumente und Beschwerden durch die Anwohner“, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Groth und stellte den Platz infrage. Auch Fritz Leber bemängelte die zu vielen offenen Fragen. Lea Weber betonte, dass die Stadt „kein zweites Morschheim brauche, um sich damit zu schmücken“. In Morschheim befindet sich mit der „Spiel- und Raststation Piratenschiff“ eine sehr beliebte Anlaufstelle für Kinder verschiedenen Alters. Auch Familien aus Kirchheimbolanden und Umgebung nutzen das Angebot gerne.
Anwohner befürchten Lärm- und Parkprobleme
Trotz aller Bedenken entschied die knappe Mehrheit, das Vorhaben weiter zu verfolgen. Entscheidend wird in Zukunft die Frage sein, wie genau die Spielfläche ausgestaltet werden soll. Die Lage am Rand der Stadt bewertet Muchow zwar positiv, doch auch hier gibt es Kritik. Etwa deshalb, weil dort keine weiteren Einnahmen für die Stadt entstehen würden. Auch die genannten Bürgerbedenken spielen eine Rolle, wobei es dabei vor allem um die Sorge aufgrund von Verkehrs- und Lärmbelästigung und der Beanspruchung der vorhandenen Parkflächen geht. „Es gibt keine direkt angrenzenden Wohngrundstücke und eine Nutzung nach 22 Uhr ist ebenfalls nicht vorgesehen“, betonte Bürgermeister Muchow. Auch sei es ein Fakt, dass dem südlichen Teil der Stadt Spielplätze fehlen, auch wenn es in direkter Nähe zum Fischbachweg mit dem Spielplatz an der Heinrich-von-Brunck-Straße ein Angebot gibt – allerdings wieder vorrangig für kleinere Kinder. Alternative Standorte für einen neuen Spielplatz gibt es hingegen auch. So wurde der Schillerhain als möglicher Standort ins Spiel gebracht. Hier kritisiert wiederum Muchow, dass dann die Erreichbarkeit für Kinder und Familien, die fußläufig oder mit dem Rad zum Spielplatz kommen wollen, eingeschränkt wäre. So würden unter anderem wieder mehr Parkplätze benötigt werden.