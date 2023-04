Am Samstag, 15. April, 18.45 bis 19.30 Uhr, wird in der SWR-Fernsehsendung „Stadt-Land-Quiz“ das Städteduell Obermoschel und Mittelstadt – einem Stadtteil von Reutlingen in der Region Neckar-Alb – gezeigt. Thema ist das Radio, das in Deutschland in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Dreh- und Schauplatz in Obermoschel war dabei natürlich auch das Radiomuseum von Hermann Nagel am Marktplatz. Moderator Jens Hübschen will in der Sendung herausfinden, ob die Menschen im Südwesten nur gerne Radio hören oder sich bei diesem Thema auch gut auskennen. Dafür hat er den Menschen knifflige Fragen gestellt. In welcher Stadt die meisten richtigen Antworten gegeben werden, ist am Samstagabend im Fernsehen zu sehen.