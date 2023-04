Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kindergarten in Obermoschel hat den Eigentümer gewechselt. Grund und Boden gehören jetzt der Stadt. Die protestantische Kirchengemeinde erhält zwar Geld für das Areal, „verschenkt“ jedoch das 47 Jahre alte Haus. An Betrieb und Trägerschaft ändert all das nichts – zumindest nicht zum Schlechten. Eher ist das Gegenteil der Fall.

Dank des „Deals“ tun sich nun neue Möglichkeiten auf. Die evangelische Kindertagesstätte Regenbogen in Obermoschel gehört seit kurzem der Kommune.