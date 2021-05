Ein deutliches Defizit sowohl 2021 als auch 2022, ein wachsender Schuldenberg obendrein. Anlass zum Jubel gibt der neue Doppelhaushalt der Stadt Eisenberg nicht. Grünes Licht gab’s von den Fraktionen im Rat am Dienstag trotzdem – und dazu jede Menge Lob für ein Zahlenwerk, das bei allem Druck noch Spielräume lässt.

Die Atmosphäre war frostig bei der jüngsten Sitzung des Eisenberger Stadtrats im Evangelischen Gemeindehaus. Das lag nicht zwangsläufig an den besprochenen Inhalten oder Tagesordnungspunkten, sondern am ungünstigen Zusammentreffen von Minus-Temperaturen draußen und heruntergefahrener Heizung drinnen. Dick eingemummelt froren die Anwesenden vor sich hin. Aber auch die gesparten Heizkosten können nicht annähernd die geplanten Haushaltsdefizite für das laufende Jahr in Höhe von rund 1,34 Millionen Euro und für das kommende Jahr von rund 966.000 Euro mildern. Trotzdem stimmten die Ratsmitglieder ohne Gegenstimmen dem Doppelhaushalt 2021/22 zu.

Wie Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in seiner Haushaltsrede vorrechnete, stehen im Ergebnishaushalt 2021 Einnahmen von 14,8 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 16,1 Millionen Euro gegenüber. Der Fehlbetrag von 1,34 Millionen Euro setze sich hauptsächlich aus den Fehlbeträgen bei den Kindergärten mit rund 706.000 Euro, bei den Gemeindestraßen mit 1,07 Millionen Euro und den Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde mit je rund vier Millionen Euro zusammen, führte Funck aus. Für 2022 sind 15,2 Millionen Euro Einnahmen bei 16,2 Millionen Euro Ausgaben vorgesehen. Im Finanzhaushalt, mit dem anstehende Investitionen beglichen werden, sind Kredite zu deren Finanzierung vorgesehen: in diesem Jahr rund 3,1 Millionen Euro und für das nächste Jahr 2,3 Millionen Euro.

Was die Stadt plant

Geplant sind unter anderem der Kauf eines Gebäudes und von Gewerbegrundstücken, für die 400.000 Euro bereitgestellt werden. Rund 1,8 Millionen Euro sind für den Anbau an der Kindertagesstätte „Ortswiesen“ veranschlagt: 600.000 Euro in diesem und 1,2 Millionen im nächsten Jahr. Immerhin kämen 300.000 Euro Zuschuss vom Land für dieses Projekt. Funck wies darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer „derzeit nur schwer vorauszusagen“ sei. Deshalb müssten vielleicht schon in diesem Jahr die Veränderungen in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt werden, so der Stadtbürgermeister. In den Haushaltsansätzen sind die im vergangenen Jahr angehobenen Hebesätze für die Grundsteuern mit einem Plus von 182.000 Euro im laufenden und zusätzlich 237.000 Euro im nächsten Jahr geplant. Vom Land werden Schlüsselzuweisungen von 1,4 Millionen Euro erwartet. Das sind immerhin rund 400.000 Euro mehr als 2020. Für 2022 könne die Berechnung erst nach Vorliegen der Steuerkraftzahlen im kommenden Oktober erfolgen, sagte Funck.

Die jährliche Gewinnausschüttung der KEEP GmbH für das städtische E-Werk wird mit 260.000 Euro in diesem und in den Folgejahren gerechnet, die jeweils in den Haushalt einfließen. Für die Überarbeitung des Friedhofkonzeptes und die damit einhergehende Gebührenkalkulation sieht der Doppelhaushalt für jedes Jahr 50.000 Euro vor. Und, so Funck weiter, seien für die Personalkosten eine allgemeine Lohnerhöhung von zwei Prozent kalkuliert, sodass in 2021 rund 3,16 Millionen Euro und in 2022 rund 3,22 Millionen Euro anfallen. Für die städtischen Kindertagesstätten erstatten Land und Kreis immerhin in den beiden Haushaltsjahren rund 2,1 Millionen Euro.

Der Schuldenberg wächst

Auch auf den Schuldenstand ging Funck ein. Dieser beläuft sich bis Jahresende auf rund 6,1 Millionen Euro und bis Ende 2022 auf 7,3 Millionen Euro. Das heißt, die Pro-Kopf-Verschuldung in 2021 beträgt 643,16 Euro. Zwar kommen vergleichbare Ortsgemeinden da auf einen Wert von 851 Euro, so Funck, Anlass zur Zufriedenheit gebe das aber nicht. Die Schulden bei den Kassenkrediten haben sich mittlerweile auf rund 26,5 Millionen Euro summiert.

Zustimmung zum Doppelhaushalt signalisierten übereinstimmend alle Fraktionssprecher. Manfred Rauschkolb (SPD) charakterisierte den Haushalt als „durchdacht“. Dass die Stadt sich weiter entwickeln und „lebens- und liebenswert“ bleiben müsse, sagte Manfred Boffo (FWG) , der den vorgelegten Haushalt als „eng kalkuliert und stringent gehalten“ bezeichnete. Auch Georg Grünewald (CDU) sah trotz „eng geschnürtem“ Zahlenwerk weitere Investitionen für die weitere Entwicklung der Stadt. Dem stimmt Karsten Schilling (Parteilos) zu, der den Plan als „vernünftig durchkalkuliert“ lobte. Trotzdem appellierte er, ohne konkret zu werden, „aktiv bestimmte Prozesse voranzutreiben“, um einen Schuldenschnitt zu erreichen. Falls es soweit komme, prophezeite Peter Funck, werde dieser Schnitt nicht umsonst sein. Das Land werde sicherlich konkrete Forderungen an die Kommunen stellen. Insbesondere befürchte er dann massive Abstriche bei freiwilligen Leistungen.