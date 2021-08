Die Stadt Kirchheimbolanden gedenkt am Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr am Platz der ehemaligen Synagoge mit einer Kranzniederlegung an Carl Hausman. „Alle, die sich dem Verstorbenen verbunden fühlen, sind zu der kleinen Gedenkfeier eingeladen“, so Stadtbürgermeister Marc Muchow. Carl Hausmann gilt als der letzte jüdische Überlebende des Holocaust aus Kirchheimbolanden. Er erlebte den Brand der Synagoge, die Deportation nach Gurs und überlebte mit Glück und unter abenteuerlichen Umständen die Verfolgung und die Kriegszeit. Er fand eine neue Heimat in den USA und besuchte, 70 Jahre nach den schlimmen Ereignissen, Kirchheimbolanden im Jahr 2010, was viele in der Stadt bewegt und berührt hat. Hausman starb im Alter von 88 Jahren in den USA.