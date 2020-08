Am 21. August und 18. September besteht wieder die Möglichkeit, Kirchheimbolanden und seine vielen historischen Stätten bei einer musikalisch-kulinarischen Stadtführung zu erkunden. Darauf weist der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) in einer Pressemitteilung hin. Die Teilnehmer erfahren während der etwa vierstündigen Führung viel Wissenswertes und Interessantes über die spannende Geschichte der Stadt. Während des Rundganges erklingen immer wieder Lieder, die die Stadtgeschichte widerspiegeln. Auch ein kleines klassisches Orgelkonzert in der Paulskirche steht mit auf dem Programm. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise werden in drei verschiedenen Restaurants serviert. Die musikalisch-kulinarischen Stadtführungen beginnen um 17 Uhr und wurden unter Berücksichtigung aller coronabedingten Auflagen konzipiert. Treffpunkt ist am Grauen Turm (Hochzeitszimmer) an der Stadtmauer in Kirchheimbolanden. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.