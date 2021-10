Vielleicht noch 2021 kann im Rockenhausener Stadion Obermühle die Umwandlung des Naturrasens in einen Kunstrasenplatz beginnen. Der Kreis-Sportstättenbeirat hat das Projekt auf Platz eins der Prioritätenliste für eine Landesförderung gesetzt, informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ein Grund dafür: „Das Projekt in Rockenhausen ist planreif“, so Christian May, im Kreishaus Leiter des Referats Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Elterngeld und Sport. Nach Rücksprache mit der Stadt könne die Maßnahme noch in diesem Jahr angegangen werden.

Kehrtwende im Frühjahr: Statt Hart- soll Rasenplatz umgewandelt werden

Bei dieser hatte es erst im Frühjahr eine Kehrtwende gegeben: Denn bis dahin war geplant, den Naturrasen im Stadion Obermühle zu erhalten – stattdessen sollte der benachbarte Hartplatz, der in den Wintermonaten als Ausweichspielfeld dient, durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Dies scheiterte bei geplanten Kosten von 550.000 Euro jedoch an der finanziellen Schieflage der Stadt – der Eigenanteil wäre nach Auffassung der Kommunalaufsicht zu hoch gewesen. Zwar sind für das Ersetzen des jetzigen Platzes im Stadion durch einen Kunstrasen sogar 720.000 Euro veranschlagt – dafür werden allerdings die Folgekosten für die Pflege der Anlage deutlich geringer sein, sodass die Mehrausgaben beim Bau binnen weniger Jahre wieder hereingeholt werden.

Weitere Projekte auf Liste: Dielkirchen, Marnheim und noch einmal Rockenhausen

Wegen der geänderten Pläne war eine erneute Aufnahme in die Prioritätenliste 2021 erforderlich. Zugute gekommen sei der Stadt, dass es ansonsten für das aktuelle Jahr kein planreifes Projekt gebe, so der Kreis. Das in Rockenhausen führe zugleich die Prioritätenliste des kommenden Jahres an – für den Fall, dass es mit dem Baubeginn in diesem Jahr noch nicht klappen sollte, so May. Landrat Rainer Guth sagte: „Der Rasenplatz ist schon über 20 Jahre alt. Der Hartplatz war immer nur ein Ausweichplatz. Stadt und Fußballverein haben beschlossen, auf ein Pferd zu setzen – den Platz im Stadion. Das ist auch mit Blick auf die Nähe zum Schulzentrum von Bedeutung.“

Auf Platz zwei der Liste steht die auf rund 580.000 Euro geschätzte Generalsanierung und Erweiterung der vereinseigenen Sporthalle des SV Dielkirchen. Hier sei allerdings noch fraglich, ob dafür ein Landeszuschuss gewährt wird oder ob eventuell eine Förderung aus Mitteln des EU-Leader-Programms möglich sind. Auf Rang drei folgt die Sanierung der Duschen und Umkleiden im Freizeitzentrum Marnheim, hierfür sind Kosten von 472.061 Euro geplant. Ebenfalls unterstützt werden soll 2022 die rund 130.000 Euro teure Hallendach-Sanierung des Tennisclubs Rockenhausen.