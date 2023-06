Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit neun Konzerten ist die Deutsche Staatsphilharmonie in verschiedenen Ensemblebesetzungen im Mai auf Tour. Am Sonntag gastierte das Blechbläserensemble im Autohaus Euler in Kirchheimbolanden und stellte neben interpretatorischen Glanzleistungen auch ungewöhnliche Kompositionen vor.

Eigentlich ist es konzeptionell und strategisch ein alter Hut, aber nach dem Besucherrückgang durch Corona aktueller denn je: Wenn die Interessenten nicht zu Kultureinrichtungen pilgern, kommen die Ausführenden