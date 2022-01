Eine marode Stützmauer am Bürgerhaus hat den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

In Sachen der maroden Stützmauer am Parkplatz des Bürgerhauses geht der Auftrag zur Ermittlung der Kosten an das Büro CDI aus Rockenhausen. Ein Nachbar hatte Bedenken geäußert, dass sein Grundstück durch die Stützmauer gefährdet sein könnte. Unter anderem hat Wurzelwerk dazu beigetragen, die Standfestigkeit zu beeinträchtigen. Mit diesen Unterlagen soll dann ein Zuschussantrag an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf den Weg gebracht werden, um das Projekt aus Mitteln des Investitionsstocks fördern zu lassen.

Weitere Themen im Rat:

Das Ingenieurbüro Monzel und Bernhardt erhält den Auftrag für die Erweiterungsplanung des Neubaugebietes „Herrengarten“. Zwischen drei und fünf Bauplätze sollen in der Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes Richtung Rockenhausen erschlossen werden. Im bestehenden Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde wurde dies bereits bei der Anlage des bestehenden Baugebietes ausgewiesen.