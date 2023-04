Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Kerzenheim will investieren, um die Bestuhlung der Aussegnungshalle auf dem örtlichen Friedhof auszutauschen. Die Trauergäste sitzen bereits seit 60 Jahren auf Holzstühlen.

Kerzenheim. Die Stühle in der Leichenhalle des Kerzenheimer Friedhofs sind in die Jahre gekommen, das lässt sich kaum verleugnen. Immer wieder mussten in der jüngeren Vergangenheit Reparaturen