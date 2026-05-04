Im Donnersbergkreis und weiteren Orten in Rheinland-Pfalz und Hessen kommt es derzeit zu einer Störung im Netz der Deutschen Glasfaser.

Im Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser kommt es derzeit in mehreren Orten in Rheinland-Pfalz und Hessen zu einer Störung. Betroffen sind unter anderem Albisheim, Marnheim, Kirchheimbolanden, Göllheim, Flörsheim-Dalsheim, Bad Kreuznach, Trebur, Sprendlingen, Langenlonsheim-Stromberg und Albig. Wie Deutsche Glasfaser mitteilt, besteht die Störung seit dem 2. Mai 2026 um 16.53 Uhr. Dadurch kann es bei den Diensten Internet und Telefon zu Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen kommen. Betroffen sind Privat- und Geschäftskunden. Wann die Störung behoben ist, ist laut Mitteilung auf der Homepage des Unternehmens bislang nicht bekannt.

Ein RHEINPFALZ-Leser aus Albisheim berichtet, dass bei ihm seit Sonntag, 3. Mai, in den frühen Morgenstunden Internet und Telefon ausgefallen sind. Der 61-Jährige kritisiert, vom Betreiber keine Informationen darüber zu erhalten, wann die Verbindung wieder funktioniert. Besonders problematisch sei der Ausfall für seine 91 Jahre alte Mutter. Nach Angaben des Mannes ist wegen der Störung auch der Notrufknopf des Deutschen Roten Kreuzes derzeit ohne Funktion. Das sei „natürlich extrem ärgerlich“.