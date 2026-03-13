Bislang unbekannte Täter haben auf einem Grab des Friedhofs in Unkenbach eine Vase aus Bronze entwendet. Beim Entfernen des Grabschmucks wurde dabei auch die Grabplatte leicht beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden von etwa 400 Euro entstanden sein. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9. März 2026 nachmittags und dem 12. März 2026 vormittags. Die Polizei Rockenhausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0631 369 14699 oder per E-Mail pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden.