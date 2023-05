Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der städtische Haushaltsplan steht in diesem – und wohl auch im kommenden – Jahr auf wackligen Füßen. Schuld daran ist die Coronakrise. Was an Steuereinnahmen – ohnehin immer stark schwankend – zu erwarten ist, kann derzeit nur geschätzt werden. Investitionen wie die Kita-Erweiterung Louhans sind mit Blick auf die Stadtentwicklung aber unaufschiebbar. Darin waren sich die Ratsmitglieder einig.

„Anfang des Jahres sah es noch so aus, als würden wir mit einem Haushalt von 700.000 Euro im Plus ins nächste Haushaltsjahr gehen, jetzt sind mehr als 800.000 Minus