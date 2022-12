Zwei Gemeinden im Donnersbergkreis erhalten Städtebauförderung in sechsstelliger Höhe vom Land. Diese freudige Nachricht kommt kurz vor Weihnachten aus dem Innenministerium. Demnach kommen Rockenhausen und Göllheim jeweils in den Genuss von Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Die Stadt Rockenhausen erhält 181.000 Euro für die laufende Entwicklung der Altstadt. Vor allem Vorbereitungsmaßnahmen und erste private Modernisierungsmaßnahmen sollen damit gefördert werden.

Die Ortsgemeinde Göllheim erhält sogar 433.000 Euro aus dem Programm. Die Gemeinde plant, die Mittel vor allem für Autostellplätze im Ortskern sowie private Modernisierungsmaßnahmen einzusetzen. Wie es aus dem Innenministerium weiter heißt, sollen die Maßnahmen den Ortskern stärken und sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie, um die Infrastruktur im Ortskern nachhaltig zu verbessern.

Rund 85 Millionen Euro bereitgestellt

Die Städtebauförderung des Landes umfasst Förderprogramme für unterschiedliche städtebauliche Herausforderungen. Mit dem Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ werden Städte und Gemeinden dabei unterstützt, dem wirtschaftlichen und demographischen Wandel entgegenzuwirken. 2022 wurden laut Innenministerium in der Städtebauförderung insgesamt rund 85 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt. Im Zeitraum von 2010 bis 2021 profitierten rund 200 Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz von etwa 870 Millionen Euro aus dem Bereich der Städtebauförderung.