Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, veranstalten die Thunderhill-Dancers ihr drittes Square Dance Blitz & Donner Special in der Donnersberghalle.

Zwei populäre Gastcaller sowie der Clubcaller werden durch das tänzerische Programm mit unterschiedlichen Levels führen. Das musikalische Repertoire reicht von Rock über Pop und Klassik bis hin zu Country. Die Thunderhill-Dancers erwarten zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland. Etliche von ihnen werden mit Wohnmobilen anreisen oder Übernachtungsangebote vor Ort nutzen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Thunderhill-Dancers. In zwei Shops können sich die Tänzerinnen und Tänzer mit Kleidung und Zubehör ausstatten. Zuschauer sind ebenso willkommen wie Interessenten, die gerne bei dem Club einsteigen möchten. Weitere Infos im Internet unter www.thunderhill-dancers.de oder per E-Mail an Kontakt@thunderhill-dancers.de.