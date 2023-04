In Kooperation mit dem Gründerinstitut Labenski lädt die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Klimaschutz der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am Donnerstag, 27. April, 9 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 17.30 Uhr, erneut zu kostenlosen Sprechstunden für Gründerinnen und Gründer in den kleinen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Donnersbergkreis (Uhlandstraße 2, Kirchheimbolanden) ein.

Im persönlichen Einzelgespräch von zirka einer Stunde besteht die Möglichkeit, individuelle aber auch allgemeine Fragestellungen zum Thema Unternehmensgründung und -sicherung mit einem Gründungsexperten zu klären. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Idee einer Unternehmensgründung noch am Anfang steht, ob bereits mit der Umsetzung begonnen wurde oder das Unternehmen bereits einige Jahre am Markt ist.

Mögliche Themen sind unter anderem: Informationen zu Markt und Mitbewerbern, Anmeldung der Selbstständigkeit, Rechte und Pflichten junger Unternehmen, Preiskalkulation, Buchhaltung und Steuern, Marketing und Kundengewinnung, Besprechung der Strategie, Planung und optimalen Vorgehensweise, Absicherung, Finanzierung sowie Fördermöglichkeiten und Zuschüsse.

Weitere Informationen und Anmeldung via E-Mail bei Adeline Weiler aweiler@donnersberg.de oder telefonisch beim Gründerinstitut Labenski 0175 3581272 (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr).