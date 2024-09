Donnersbergkreis. Noch ist nicht klar, in welcher Kita das neue Sprachbildungsprojekt „Rucksack Kita“ starten soll. Doch dass es bald losgehen kann, hat eine Spende des Lions Clubs Donnersberg ermöglicht. Dieser überreichte eine Anschubfinanzierung in Höhe von 3000 Euro.

Das Programm zielt darauf ab, die Sprachkompetenz von Kindern zwischen vier und sechs Jahren zu fördern. Hierbei werden sowohl die Kindertagesstätten als auch die Eltern einbezogen. Pädagogische Fachkräfte unterstützen die Kinder in der deutschen Sprache, während Eltern die Inhalte zu Hause in ihrer Muttersprache vertiefen.

Das Gesundheitsamt habe einen kontinuierlichen Rückgang der Deutschkenntnisse bei Kindern mit internationaler Familiengeschichte festgestellt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Deshalb soll das Programm nun in der Pfalz etabliert werden, das ursprünglich aus den Niederlanden kommt und bereits seit 1999 erfolgreich in Nordrhein-Westfalen läuft. Der ehemalige Lions-Präsident David Enders betonte beim Clubabend die Bedeutung einer gemeinsamen Sprache für die Integration. Der ganzheitliche Ansatz habe überzeugt. Er überreichte den symbolischen Scheck zusammen mit dem amtierenden Präsident Alexander Wurster an Katrin Limbach, Leiterin des Gesundheitsamtes Donnersbergkreis.