Bei der Sportwoche in Albisheim hat der SV Kirchheimbolanden das Ticket für das Halbfinale gebucht. Das Team um Spielertrainer Timo Riemer feierte den zweiten Sieg und machte Platz eins in Gruppe C perfekt. Veranstalter TSG Albisheim hat noch theoretische Chancen auf das Halbfinale und peilt am Mittwochabend eine Überraschung an.

Der SV Kirchheimbolanden gewann vor 150 Zuschauern gegen den vorderpfälzischen Bezirksliga-Aufsteiger SV Obersülzen mit 5:1. Zur Pause lag das Team vom Schillerhain aber noch zurück. Franco Schmahl hatte Obersülzen in der 19. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang legte der westpfälzische Bezirksligist dann aber den Turbo ein.

Der Kirchheimbolandener Spielertrainer Riemer selbst sorgte für das 1:1 (49.) kurz nach der Pause. In der Folge dominierte der SVK. Nico Dannenfelser (65.), Arne Kuhn (75.) und Steven Sperma (83., 85.) sorgten für die weiteren Tore der Kirchheimbolandener, die mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 9:2 die Vorrunde als Tabellenerster der Gruppe C beendeten. Der SVK ist damit nach RWO Alzey und dem VfR Grünstadt der dritte Halbfinalteilnehmer. „Wir sind ja im vergangenen Jahr bis ins Finale gekommen, auch diesmal wollen wir ganz weit kommen“, sagte SVK-Coach Riemer.

Albisheim am Mittwoch gegen TSG Kaiserslautern

In der Gruppe D ist der Kampf um Platz eins noch offen. Das Veranstalterteam der TSG Albisheim trifft am Mittwochabend um 20.20 Uhr auf die TSG Kaiserslautern. Das erste Spiel verlor der B-Klasse-Vertreter aus Albisheim gegen den rheinhessischen Bezirksligisten VfL Gundersheim mit 0:8. Coach Gerhard Kotysch war aber dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben jetzt erst mit dem Training begonnen, 50 Minuten stand es ja 0:0“, sagte der Albisheimer Trainer und betonte: „Wir haben in dieser Runde ja ganz andere Voraussetzungen als noch zu Beginn der vergangenen Saison. Ich habe aktuell über 20 Mann im Kader. Unser Aufgebot ist sehr gut bestückt. Ich bin zuversichtlich, was die Saison angeht.“ Kotysch sagt weiter: „Aus diesem Grund planen wir für die neue Runde mit einem besseren Resultat.“

In der Saison 2022/23 wurde die TSG Zehnter. „Vor allem mit Hilfe der Alten Herren“, betont Kotysch. Diesmal hat der Coach aber sogar sieben A-Jugendliche in seinem Aufgebot, die er langsam in die Mannschaft integrieren möchte. „Wenn alles gut läuft, und die Jungs konstant ins Training kommen, bin ich sicher, dass wir einen einstelligen Tabellenrang in der neuen Saison erreichen können. Von Platz eins bis neun ist alles möglich“, sagt Kotysch. Auch gegen die TSG Kaiserslautern (A-Klasse) rechnen sich die Albisheimer schon etwas aus.

SG Rockenhausen/Dörnbach verliert 2:4

Am Montag gewann im abschließenden Spiel der Gruppe B die SG Flonheim/TV Lonsheim gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach mit 4:2 (1:2). Daniel Granat (3.), Julian Simon (65.), Nico Müller (77.) und Sven Nußbickel (85.) erzielten die Treffer für die Rheinhessen. Alexander Schneider war für die SG Rockenhausen/Dörnbach (8., 9.) zweimal erfolgreich.

Am Mittwochabend um 18.40 Uhr spielen noch der SV Alsenborn und der TuS Steinbach gegeneinander. Für beide Teams geht es in dieser Partie aber nur noch um Platz zwei in der Gruppe A.