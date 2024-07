Ab Samstag richtet der FV Kriegsfeld seine Sportwoche aus. Sechs Mannschaften spielen bei einem Turnier in zwei Gruppen darum, ins Finale am kommenden Freitag einzuziehen. Auch sonst wird einiges geboten.

Für knapp eine Woche ist Fußball Trumpf, wenn der FV Kriegsfeld seine Sportwoche ausrichtet. Bei den Aktiven kämpfen sechs Teams in zwei Gruppen um den Turniersieg, am Eröffnungstag sind auch Jugendmannschaften des gastgebenden Vereins am Start. Eröffnet wird die Sportwoche des FVK am Samstag um 15.45 Uhr mit der F-Jugend-Partie des FV Kriegsfeld gegen TuS Nack. Im Anschluss (16.30 Uhr) spielt die E-Jugend des FVK gegen den FV Rockenhausen. Um 17.30 Uhr beginnt mit dem Spiel des SV Imsbach gegen TuS Dannenfels in der Gruppe A das Turnier der Aktiven. Um 19.15 Uhr folgt das erste Spiel der Gruppe B des TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach II.

Montags geht das Turnier um 18.30 Uhr mit der Partie der Gruppe A zwischen der SG Appeltal und dem TuS Dannenfels weiter. Es folgt um 20.15 Uhr die Partie der Gruppe B zwischen dem SV Gundersweiler II und TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II. Mittwochs stehen die abschließenden Gruppenspiele auf dem Plan, wenn Rockenhausen/Dörnbach II gegen Gundersweiler II (Gruppe B, 18.30 Uhr) und Imsbach gegen Appeltal (Gruppe A, 20.15 Uhr) antreten.

Auch ein DJ und kulinarische Genüsse

Den Abschluss der Sportwoche bilden schließlich die Endspiele am kommenden Freitag (26. Juli). Dann wird um 18.30 Uhr zunächst das Spiel um Platz drei ausgetragen, das Finale ist für 20.15 Uhr angesetzt. Am Finaltag gibt es auch ein Open-Air mit DJ Chicken. Zudem werden verschiedene Cocktails an der Bar angeboten. Für die kleinen Gäste der Sportwoche ist zudem an allen Tagen eine Hüpfburg aufgebaut.

Der FV Kriegsfeld will an allen Tagen der Sportwoche seine Gäste mit Burgern, Steaks und Würsten frisch vom Grill, sowie mit Currywurst und Pommes frites kulinarisch verwöhnen. Natürlich stehen als Getränke Fassbier, Weinschorle und vieles andere auf der Karte.