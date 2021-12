Vor 75 Jahren wurde der Sportverein Alsenbrück-Langmeil gegründet. Der Start in das Fußball-Leben ging allerdings total daneben ...

Weniger als zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges fanden sich sportbegeisterte Männer und Jugendliche aus Alsenbrück-Langmeil und Imsbach zusammen, um einen Sportverein zu gründen und in erster Linie Fußball zu spielen. Im März 1946 lag die erforderliche Genehmigung durch die französische Militärregierung vor. Der Start in das fußballerische Leben fünf Tage später ging allerdings total daneben – gegen den Nachbarverein TuS Münchweiler gab es eine deftige 0:14-Niederlage.

Doch die Zeiten änderten sich, und schon bald konnten die ersten Siege gefeiert werden. Ein erster Glanzpunkt war die Spielzeit 1956/57, wo mit dem Gewinn der B-Klasse der Aufstieg in die A-Klasse verbunden war. Die Klasse konnte nicht gehalten werden, doch in der darauffolgenden Saison gelang erneut der Aufstieg. Immer wurde am Nachwuchs gearbeitet, und so konnten auch immer junge Spieler für die erste Mannschaft gewonnen werden. Trotzdem blieben die Fußballer von Abstiegen nicht verschont.

Der Mangel an Spielern war ausschlaggebend, im Jahr 1996 eine Spielgemeinschaft mit dem Sportverein Imsbach zu bilden. Der letzte Aufstieg war im Jahr 2011, wieder einmal in die A-Klasse. Heute gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Münchweiler.

Erfolge für Leichtathleten

Anfang der 1960-er Jahre gesellten sich zum Fußball noch Tischtennis und eine Leichtathletikabteilung, die von 1965 bis 1975 ihre Blütezeit hatte. Hauptsächlich Kinder und Jugendliche sorgten für großartige Erfolge. So kam eine Teilnahme an Deutschen Meisterschaften zustande, zwölf Pfalzmeistertitel wurden geholt, und bei Sportfesten wurde etliche Siege errungen. Diese Erfolge führten dazu, dass ein Platz mit einer 400-Meter-Bahn gebaut wurde. Dazu gab es 100.000 Mark als Zuschuss, aber den großen Brocken mit rund 340.000 Mark musste der Sportverein selbst stemmen.

Die Erfolge sind dann sehr schnell in den Hintergrund gerückt, denn die finanzielle Belastung war groß. Aber die Mitglieder krempelten die Ärmel hoch und erbrachten Eigenleistungen im Wert von etwa 75.000 Mark. Dieser Kraftakt hat die Vereinsfamilie noch stärker zusammengeschweißt. Um die Jahrtausendwende stand dann ein weiterer Schritt an. Es wurde ein Rasenplatz geschaffen, und zu den Kosten von 70.000 Mark gab es von der Kommune 50.000 Mark, womit dieser Schritt einfacher zu schultern war.

Sportheim wird Zug um Zug erweitert

Dagegen verlief der Bau des Sportheimes, das zunächst nur aus dem heutigen Wirtschaftsraum bestand, deutlich einfacher. Mit der Fertigstellung war „die Badewanne im Hof“, an der sich die Sportler gewaschen hatten, Geschichte. Zug um Zug wurde das Gebäude um weitere Räumlichkeiten erweitert und erfüllte damit die gestiegenen Ansprüche der Mitglieder. In den Folgejahren mussten dann bereits die ersten Unterhaltungsarbeiten gestemmt werden.

Die Gemeindehalle, die im 1981 fertiggestellt wurde, bot hervorragende Bedingungen für die Tischtennisabteilung. Zuvor wurde in einer örtlichen Gaststätte gespielt oder bot ein Hausspeicher auf dem Sattelhof die Plattform. Damals bestand die Gruppe aus sechs Mannschaften. Diese Abteilung gilt seit Jahren als große Konstante im Vereinsleben. 1972 bildete sich noch eine Damenmannschaft. Die Herrenmannschaft spielte um 1977 in der zweiten Verbandsliga Westpfalz. Dieser Höhenflug hielt aber nicht lange an, und 1982 wurde die Mannschaft komplett abgemeldet. Aber schon bald ging es wieder von vorne los, und die Tischtennisspieler konnten an frühere Zeiten anknüpfen.

Mitgliederzahl schrumpft von 400 auf 150

In den 1980er Jahren gab es viele Jahre lang zwei Damen-Turnabteilungen und eine Kinderturnabteilung. Die gesellschaftliche Entwicklung machte auch vor dem Jubiläumsverein nicht halt. In Spitzenzeiten zählte der Sportverein Alsenbrück-Langmeil fast 400 Mitglieder, heute sind es rund 150 Personen. Auch ist die Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft gesunken. Dennoch sehen die Verantwortlichen voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft.