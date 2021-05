Von der Korbjagd kriegt Hannah Becker nicht genug. Für „ihren“ TV Kirchheimbolanden und den Regionalligisten 1. FC Kaiserslautern ist die 19-Jährige gleich doppelt engagiert. Und der Sport steht auch in ihrem freiwilligen sozialen Jahr im Mittelpunkt. Ab Mai wird sie einen neuen Lebensweg einschlagen.

„Ein Leben lang am Schreibtisch sitzen – das ist nichts für mich. Ich brauche die Bewegung und Abwechslung. Ich will Polizistin werden. Das finde ich cool“, erzählt Hannah Becker. „Bei uns im Verein habe ich über Caroline Glaß und Christian Frey vieles mitbekommen von der Arbeit bei der Polizei. Die Aufgaben haben mich von Anfang an interessiert. Deshalb reifte schon lange der Wunsch, nach dem Abitur eine Ausbildung auf der Polizei-Hochschule zu absolvieren.“ Vor wenigen Wochen schloss Becker dann die letzten Aufnahmetests erfolgreich ab – der Weg ist nun frei. Am 4. Mai wird sie den Bachelorstudiengang Polizeidienst beginnen und drei Jahre später als Polizeikommissarin abschließen. Neben dem Studium wird sie ihr Wissen in Praxisphasen in der Polizeischule Enkenbach-Alsenborn und bei mehreren Praktika in verschiedenen Polizei-Dienststellen vertiefen.

Schule und Sport vor der Haustür

Der Wechsel auf die Polizei-Hochschule „auf dem Hahn“ wird für das TVK-Eigengewächs eine neue Erfahrung. Denn bisher hatte Hannah Becker in der Kleinen Residenz kurze Wege. Nur einen „Steinwurf entfernt“ von der Schule und Sporthalle lebt sie bei ihren Eltern. Vom Frühstückstisch viele Jahre direkt auf die Schulbank im Nordpfalz-Gymnasium oder nach dem Abendessen mal kurz ins Basketballtraining – für die waschechte Nordpfälzerin war das alles nur ein „Katzensprung“.

Dass die Bewegung und auch der Wettkampf einen wichtigen Teil in ihrem Leben einnehmen, entwickelte sich in dem sportbegeisterten Hause Becker schon im Kindesalter. Dass sie auf dem Gymnasium dann neben den Fächern Deutsch und Biologie Sport als Leistungsfach auf ihrem Weg zum Abitur wählte, überraschte nicht. Auf dem Sportplatz, im Schwimmbad und in der Turnhalle waren Leichtathletik, Turnen, Volleyball und Schwimmen die Schwerpunktdisziplinen von Hannah Becker. Drückte sie für ihren so geliebten Sport die Schulbank, beschäftigte sie sich mit der Trainings- und Bewegungslehre, der Taktik und Technik in den verschiedenen Sportarten, aber auch mit Verletzungsprophylaxe.

Rollentausch im FSJ

Da direkt nach dem Abi der Einstieg bei der Polizei nicht klappte, überbrückte sie die Zeit bis Frühjahr 2020 mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr, das in Kooperation zwischen Landessportbund, dem TV Kirchheimbolanden und der Georg-von-Neumayer-Schule realisiert werden konnte. „Das Angebot ist nicht nur eine perfekte Überbrückung von Schule zum Beruf, sondern sorgt mit vielen neuen Impulsen für eine große Bereicherung in meiner Weiterentwicklung“, berichtet Becker. „Die Kombination zwischen Schule und Verein gab mir die Möglichkeit, tagsüber die Lehrer im Unterricht zu unterstützen sowie anschließend den TVK-Nachwuchs zu betreuen und das U18-Mädchenteam zu trainieren.“

Ob die Vorbereitung des Sportunterrichts, die Mittagspausen-Aufsicht in der Turnhalle oder das Leiten einer eigenen Basketball-AG am Nachmittag – Hannah Beckers Tag war die letzten acht Monate ausgefüllt und voller Abwechslung. Und wenn mal Zeit übrig blieb, kümmerte sie sich – wie jetzt verstärkt in der kontaktfreien Corona-Zeit – um den Internetauftritt der TVK-Basketballabteilung. „Die Arbeit machte mega Spaß. Ich kam mit allen gut klar – ob mit den Lehrern, Schülern oder Jugendlichen im Verein“, sagt Becker. „Ich traf nette Leute und baute neue Netzwerke auf – richtig klasse.“ Die Erfahrungen helfen ihr, wie sie beteuert, für ihren weiteren beruflichen Werdegang.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr könne sie jedem nach dem Schulabschluss empfehlen. Es bereichere das Leben, zeige völlig neue Blickwinkel auf und stärke das Selbstbewusstsein. Basketball-Abteilungsleiter Slavko Strock lobte das Erfolgsmodell zwischen der Realschule plus und dem TVK und auch die Arbeit von Becker: „Hannah hat sich mit ihren Aufgaben stark identifiziert. Für Schule und Verein bedeutete ihr Einsatz einen großen Mehrwert. Ob im Sportunterricht oder in der Basketball-AG am Nachmittag – das war für alle Beteiligte eine Win-win-Situation“, sagt Strock.

Auf Korbjagd für TVK und FCK

Eine Klasse für sich ist Hannah Becker beim Basketball – die Beste in der Jugend des TV Kirchheimbolanden und erfolgreichste Punktesammlerin bei der TVK-Damenmannschaft. Auf 15 Punkte im Schnitt pro Spiel, die „Becker’sche Bestmarke“, brachte es in der abgelaufenen Runde keine Kollegin im Team. Ihre Korbausbeute ist beachtlich, da die schnelle, treffsichere Spielmacherin offensiv nicht primär für die Abschlüsse, sondern vielmehr für die Pässe und Korbvorbereitung verantwortlich ist. Genau diese Vielseitigkeit macht Becker so stark.

Die Herausforderungen in der Landesliga reichten der „Überfliegerin“ nicht. Deshalb geht das große TVK-Talent seit 2018 mit Doppellizenz auch für den 1. FC Kaiserslautern auf Korbjagd. Mit dem FCK feierte sie im Frühjahr 2019 die Oberliga-Meisterschaft und lief diese Runde in der Regionalliga im Dress der Roten Teufel auf. „Das war eine große Umstellung vom TVK zum FCK. Nicht nur die Anzahl der Trainingseinheiten, auch die Intensität und Körperlichkeit war eine andere Welt“, berichtet Kirchheimbolandens Vorzeige-Basketballerin. „Alles ist schneller, athletischer. Ich habe viel gelernt in den letzten zwei Jahren.“

Immer Vollgas

Ließ es der vollgepackte Terminkalender zu, war sie auch für ihren Heimatverein da. Letzte Saison trug sie siebenmal das TVK-Trikot – eine absolute Bereicherung für „Kibos“ Korbjägerinnen in der Landesliga. Neben ihrem Einsatz als Spielerin in zwei Vereinen engagiert sich die angehende Polizistin auch als Trainerin von Jugendmannschaften und am Wochenende als Schiedsrichterin. Diese Erfahrungen helfen ihr für das eigene Spielverständnis, wie sie ausführt, und geben ihr ein sicheres Auftreten auf dem Feld.

Das alles reicht ihr aber noch nicht: Das Sportass „kickt“ parallel zur Korbjagd für die Fußballerinnen des FC Marnheim. Hannah Becker gibt einfach immer Vollgas und kann nicht genug kriegen, wenn ein Ball im Spiel ist. Dieser Ehrgeiz wird ihr auf ihrem weiteren Lebensweg sicher helfen, neue, andere Herausforderungen und Hürden erfolgreich zu meistern.

Zur Sache: Erfolgsmodell FSJ

Die Georg-von-Neumayer-Schule kennt sich aus mit jungen Leuten, die sich im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in die Schularbeit einbringen und wertvolle Unterstützung leisten. Neu war im aktuellen Schuljahr die Zusammenarbeit mit dem TV Kirchheimbolanden, die Stefan Klemme, Konrektor der Realschule Plus, als erfolgreich bewertet: „Erstmals eine Kooperation mit dem TVK als Sportverein in Verbindung mit einer FSJ-Stelle einzugehen, war für uns eine absolut positive Erfahrung, von der beide Seiten profitiert haben. Junge Erwachsene haben einen anderen Zugang zu Schülern und Jugendlichen als Lehrer, das spürt man deutlich.“ Auch aus TVK-Sicht kann das Projekt gerne wiederholt werden. Ulrich Schlicher, 1. Vorsitzender des Turnvereins, freute sich, dass sein Verein im vergangenen Jahr den Mut hatte, dieses „Neuland“ zu betreten.