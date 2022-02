Der Sportverein hat bei der Ortsgemeinde um einen Zuschuss nachgesucht, um damit die Sanierung seines Sportplatzes zu finanzieren. Allerdings gibt es im Gemeinderat noch etliche offene Fragen.

Derzeit liegt lediglich ein Angebot für die erforderlichen Arbeiten vor. Diesem zufolge liegt der Aufwand bei 7500 Euro. Vor einer Entscheidung will der Gemeinderat von dem Verein aber drei vergleichbare Angebote vorgelegt bekommen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde aber bereit, den Sportverein zu unterstützen. Von Ratsmitgliedern angesprochen wurde aber auch, dass der Rasenplatz in einer Spielgemeinschaft genutzt werde, was zu berücksichtigen sei. Außerdem gehe aus dem Antrag nicht hervor, wie die Gesamtfinanzierung aussehe. Deshalb fordert die Gemeinde vom Sportverein, alle Zuschussmöglichkeiten auszuschöpfen.

Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich

In diesem Zusammenhang wurde auch eine energetische Maßnahme am Sportheim, gleichzeitig Bürgerhaus, angesprochen. Ortsbürgermeister Walter Bertram teilte mit, dass dringende Maßnahmen zur Energieeinsparung an der gemeinsam genutzten Bausubstanz erforderlich seien. Um solche Maßnahmen finanzieren zu können, gäbe es eine gemeinsame Rücklage, die dafür eingesetzt werden soll. Neben einer ausreichenden Dämmung sollten seiner Auffassung nach auch energiesparende Beleuchtungskörper eingesetzt werden. Die Ortsgemeinde wird das Gespräch mit den Verantwortlichen im Sportverein suchen.