Die Brunnenanlage an der Zellertalschule ist aktuell verstopft und unbrauchbar. Das bedeutet, dass der Sportplatz derzeit mit teurem Trinkwasser beregnet wird. Deshalb soll die Anlage jetzt reaktiviert werden.

Die Brunnenanlage an der Zellertalschule ist bereits seit einigen Jahren nicht nutzbar, da sich Sand im Filterrohr abgesetzt hat. Jetzt soll sie reaktiviert werden. Das hat der Verbandsgemeinderat beschlossen.

Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht, es musste zunächst untersucht werden, in welchem Zustand das Bauwerk ist. Das Gutachten liegt jetzt vor, laut Gutachter würde sich eine Sanierung lohnen. Das Wasser aus dem Brunnen soll in erster Linie für die Beregnung des Fußballplatzes verwendet werden.

In dem Gutachten wurden die Kosten für einen externen Trinkwasserbezug (11.136 Euro) den Kosten für die Nutzung der Brunnenanlage gegenübergestellt – letztere käme mit rund 2723 Euro deutlich günstiger. Auch die einmaligen Kosten für die Sanierung der Anlage in Höhe von rund 20.000 Euro würden sich demnach schnell amortisieren.