Nachdem die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis im vergangenen Jahr als Alternative zur Sportlerwahl die Donnersberger Sporthelden in der Corona-Krise ausgezeichnet haben, sollen in diesem Jahr wieder die besten Sportlerinnen und Sportler im Vordergrund stehen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können noch bis Sonntag, 16. Januar, Vorschläge für Ihren Lieblingssportler einreichen. Zudem wird auch wieder ein Verein des Jahres gesucht sowie in diesem Jahr zum ersten Mal Talente des Jahres sowie Schiedsrichter aus allen Sportarten für einen Sonderpreis. Für alle fünf Kategorien können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Kandidaten-Vorschläge einreichen. Wer ist Ihnen durch seine sportlichen Leistungen aufgefallen, wer hat die Auszeichnung als Sportlerin, Sportler, Talent, Verein oder Schiedsrichter in Ihren Augen verdient? Schreiben Sie uns Ihren Vorschlag mit einer kleinen Begründung bis Sonntag, 16. Januar, per Post an Die RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden, oder per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Aus den Leser-Vorschlägen wird der Sportlerwahl-Beirat des Kreises dann den Verein des Jahres, die Talente sowie Schiedsrichter bestimmen. Doch bei der Sportlerin und dem Sportler des Jahres 2021 entscheiden Sie: Denn dort bestimmen die RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser per Abstimmung, entweder online oder über einen in der Zeitung abgedruckten Wahl-Coupon, über die Platzierungen.