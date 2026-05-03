Noch läuft die Abstimmung für die Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis. Am 15. April hatte die RHEINPFALZ auf zwei Sonderseiten der Donnersbergausgabe die Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften vorgestellt, die gemeinsam vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises und der Sportredaktion ausgewählt wurden. Seitdem können die Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ online für ihre Favoriten abstimmen. Die Sportlerwahl ist nun kurz vor dem Zieleinlauf. Denn nur noch bis zu diesem Dienstag (5. Mai, 23.59 Uhr) können Sie Ihre Stimme abgeben. Auf der Abstimmungsseite www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis finden Sie noch einmal alle Porträts und Videos der Nominierten. Das Mitmachen an der Wahl der Sportler des Jahres 2025 kann sich lohnen: Unter allen Teilnehmern verlost die RHEINPFALZ ein iPad. Die Sieger werden am 18. Mai bei der Ehrungsveranstaltung ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Kirchheimbolanden preisgegeben. Dann werden auch das Talent und der Trainer des Jahres 2025 geehrt, die vom Sportlerwahl-Beirat bestimmt wurden. Ausrichter der Ehrung ist der TV Kirchheimbolanden, der vom Sportlerwahl-Beirat zum Verein des Jahres 2025 gekürt wurde.