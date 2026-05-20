Die Wahl zu den Sportlern des Jahres 2025 im Donnersbergkreis ist Geschichte – aber eine Siegerin haben wir noch nicht gewürdigt: RHEINPFALZ-Leserin Sabine Fisch aus Winnweiler. Sie hatte sich an der Abstimmung beteiligt und ist unter allen 1330 Leserinnen und Lesern als Gewinnerin gezogen worden. Der Hauptpreis für sie: keine Medaille oder Urkunde, sondern ein iPad. Das wurde ihr am Mittwochnachmittag in der Redaktion der Donnersberger Rundschau in Kirchheimbolanden überreicht. Dabei erzählte Sabine Fisch, dass sie zum ersten Mal bei der Wahl mitgemacht hatte – und ihre Stimme an Lucca Seipenbusch (Discgolf) ging. Er landete bei den Männern auf dem dritten Platz.

Am vergangenen Montag waren die Preisträger 2025 in der Stadthalle von Kirchheimbolanden ausgezeichnet worden. Die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis hatten zum großen Ehrungsabend eingeladen. Die Preisträger 2025: Franziska Schmitt (VT Rockenhausen), Max Rahm (LC Donnersberg) und die Basketballer der Fastbreakers aus Rockenhausen.

Alles über den dreistündigen sehr gelungenen und unterhaltsamen Abend, was die Nominierten sagten und wie die Sieger und Siegerinnen sich freuten, können Sie hier nochmal nachlesen und im Video nachschauen.