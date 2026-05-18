Die Sportler des Jahres 2025 sind gekürt. In Kirchheimbolanden wurden am Montagabend die Sieger geehrt, die die meisten Stimmen bei der vom Donnersbergkreis und der RHEINPFALZ veranstalteten Wahl erhielten.

Bei den Frauen setzte sich Leichtathletin Franziska Schmitt (VT Rockenhausen) vor Ju-Jutsu-Kämpferin Lisa Schwingel ( TV Kirchheimbolanden) durch. Bei den Männern wurde Leichtathlet Max Rahm (LC Donnersberg) vor Kickboxer Dominik Popp (TuS Landsberg Obermoschel) zum Sportler des Jahres gewählt.

Bei den Mannschaften lagen die Basketballer der Fastbreakers Rockenhausen ganz vorne. Es folgte das Tanzteam „Blaze“ aus Eisenberg. Als Trainer des Jahres wurde Johannes Finck (Handball, HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim) ausgezeichnet. Zum Talent des Jahres kürte der Sportlerwahl-Beirat Xenia Oelbauer (Judo, TV Kirchheimbolanden).