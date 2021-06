Die Marnheimer Thaiboxer haben die Leser mit ihrem Einsatz in der Corona-Zeit überzeugt. Sie wählten sie mit deutlichem Vorsprung zu den Donnersberger Sporthelden. Sie stehen aber auch exemplarisch für viele andere Vereine, die mit guten Ideen und Einsatz vorangingen. Am Dienstagabend wurden die ersten Drei im kleinen Kreis im Marnheimer Gym geehrt. Der deutsche Fußball-EM-Auftakt wurde da (fast) zur Nebensache.

Es war kein einfaches Jahr für die Thaiboxer, eines in dem „wir uns auch erstmal schütteln mussten, aber wir waren schnell wieder auf den Beinen, wie es sich für Thaiboxer gehört“, erzählt Marc Wagner, Vorsitzender der Truppe. Einfach liegen bleiben, den K.o. durch das Coronavirus und seine Beschränkungen hinnehmen, das kam für die Marnheimer zu keinem Zeitpunkt in Frage. Auch nicht als die Trainingshalle zugesperrt war, Kontaktsport nicht möglich war. Die Vikings begriffen die Pandemie auch als „Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, die wir vorher nie gemacht haben“. Eine DVD mit Übungen zum Selbstlernen gehörte dazu, Training im Freien und kontaktlos genauso wie Online-Übungseinheiten Anfang des Jahres.

„Wir konnten aber auch viele unserer Veranstaltungen mit guten Hygienekonzepten im vergangenen Spätsommer durchziehen“, erzählte Wagner. Und seit vergangener Woche wird wieder trainiert, erstmal nur draußen und ohne in die Nahdistanz zu gehen, „mit angezogener Handbremse“. Das habe auch im vergangenen Jahr gut funktioniert, lieber vorsichtig beginnen, meinte Wagner, „ein aktiver Mann, der es verdient hat“, wie Jutta Kreis von der Abteilung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Donnersberg bei der Übergabe des Preisschecks und der Urkunde meinte. Lieber mit Bedacht, um nichts zu riskieren, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis passend am Tag der kleinen Preisverleihung nach Monaten zum ersten Mal wieder bei 0 lag, wie Landrat Rainer Guth hervorhob.

Zusammenhalt noch stärker

Der Einsatzwille der Vikings kam auch bei den RHEINPFALZ-Lesern gut an, wählten sie sie doch mit 482 von insgesamt 1576 abgegebenen Stimmen und einem deutlichen Abstand auf die weiteren Plätze auf Rang eins. Dahinter rangierten mit den Frauen und Mädchen des TuS Münchweiler (289 Stimmen) keine Unbekannten bei der Sportlerwahl. „Nach der Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres beim letzten Mal, haben wir jetzt Platz zwei gemacht. Wir haben uns über jede Stimme gefreut, die für uns abgegeben wurde“, erzählte Julia Blümmert, die den Preis stellvertretend für ihre Teamkameradinnen und Trainer entgegen nahm. „Es haben sich im vergangenen Jahr alle mit eingebracht bei uns. Wir sind schon auch noch einmal zusammen gewachsen, auch wenn wir nicht zusammen weggehen oder essengehen konnten.“ Und mittlerweile stehen sie wieder auf dem Platz –„wir hatten viel zu reden beim ersten Training“–, arbeiten an ihrer Fitness, die noch nicht wieder „ganz top“ ist. „Das kommt noch“, berichtete Blümmert lachend.

Es wurde gescherzt, es wurde gelacht – und über allem stand nicht nur die Anstoßzeit in der Münchner Allianz-Arena, sondern vor allem das Engagement der ausgezeichneten Vereine, die stellvertretend für all jene Klubs im Donnersbergkreis stehen, die ihre Mitglieder mit guten Ideen, viel Mühe und Schweiß sportlich durch die Corona-Zeit gebracht, „die das ehrenamtliche Leben aufrechterhalten haben“, so RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe, der die Idee der veränderten Wahl lobte, die Sportchef Sebastian Stollhof maßgeblich vorangetrieben hatte.

Angesichts der Leistungen mit denen die Sportler „Verantwortung übernommen haben, nicht nur für sich, sondern für das Allgemeinwohl“, wollte er gar vor ihnen seinen Hut ziehen. Anja Schierle-Jertz, Regionalleiterin Westpfalz der Mediawerk Südwest GmbH, und Landrat Rainer Guth lobten die Geehrten für ihr Engagement und die Arbeit in einer schwierigen Zeit: „Gerade in diesen Krisen ist es wichtig, auf diejenigen zu setzen, die diesen positiven Geist weitertragen, denn die Gefahr ist groß, dass man in Inaktivität verbleibt“, sagte Guth, der in der Vergangenheit bereits mit Wagners Tochter kurz im Ring stand. Zu weiteren boxerischen Auseinandersetzungen kam es am Dienstagabend trotz einiger Frotzeleien der Beteiligten dann aber doch nicht mehr.

Im Zellertal aktiv

Stattdessen erhielt Wolfgang Dörr, Vorsitzender der TSG Zellertal, als Schwimmer und Trainer aktiv, die Auszeichnung für den dritten Platz (201 Stimmen). Seit 45 Jahren ist Dörr als Übungsleiter dabei, für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich auch in der Corona-Zeit mit Trainingstipps über Whatsapp-Gruppen, Online-Training und einigem mehr einzubringen. Die Glückwünsche, das Lob wird er auch an die D-Jugend-Fußballer der TSG weitergeben. Denn auch ihnen gehört der dritte Platz.

Die Wahl, eine gemeinsame Aktion der RHEINPFALZ und des Donnersbergkreises, wurde von Greiner Schaltanlagen und der Sparkasse Donnersberg unterstützt. Rechtzeitig vor Beginn des EM-Auftaktspiels der Deutschen gegen Frankreich endete die Verleihung, die in diesem Jahr coronabedingt ohne Publikum und im kleinen Kreis stattfand. Eine besondere Wahl, die damit auch einen besonderen Abschluss fand. Und vielleicht, so vermutete Guth, „sprechen die Leute morgen dann doch eher über die Donnersberger Sporthelden, als über die Deutsche Nationalmannschaft ...“

Ergebnisse

1. Vikings Muay Thai Marnheim 482 Stimmen

2. Frauen und Mädchen des TuS Münchweiler 289

3. TSG Zellertal 201

4. TV Kibo/Judoabteilung 129

5. TSG Eisenberg 113

6. SV Börrstadt 111

7. TSG Grün-Weiß Kibo 100

8. TuS Steinbach 59

9. TV Kibo/Ju-Jutsu-Abteilung 47

10. FV Rockenhausen 45

Die Plätze 4 bis 10 gehen nicht leer aus, erhalten in den kommenden Wochen ihre Preise.