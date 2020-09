Sporthallen im Donnersbergkreis können ab sofort wieder genutzt werden. Das hat die Kreisverwaltung jetzt mitgeteilt. Landrat Rainer Guth habe Schulen und Sportvereine dahingehend informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Demnach soll Schulsport wieder stattfinden, wenn Räume vorhanden sind, die ausreichend belüftet werden können. Bei entsprechender Belüftung soll gemeinsames Training für bis zu 30 Personen zulässig sein. Hallennutzer müssen allerdings das Hygienekonzept „Sport im Innenbereich“ des Land und das eigene erstellte Hygienekonzept beachten.

Laut Kreis sind die Hallen der Realschule plus in Kirchheimbolanden und der BBS in Rockenhausen, wo Belüftungsanlagen vorhanden sind, für den Schul- und Breitensport freigegeben. Die Halle der IGS I in Eisenberg soll bis November mit einer neuen Lüftungsanlage ausgestattet werden, nach deren Installation das Sporttreiben wieder erlaubt sein wird.

Die Hallen der IGS II sowie der Berufsbildenden Schule in Eisenberg und die des Wilhelm-Erb-Gymnasiums Winnweiler haben zwar keine Lüftungsanlagen, unter der Auflage, dass die Fenster und Türen geöffnet bleiben, werden aber auch diese Hallen freigegeben. Turnhalle und Gymnastikraum der Realschule plus in Rockenhausen können diese Voraussetzungen nicht erfüllen und müssen vorerst geschlossen bleiben. Zum Hygienekonzept gehört, dass Sportgeräte nach jeder Nutzung desinfiziert werden. Umkleide- und Waschräume können nur eingeschränkt genutzt werden.