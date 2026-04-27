Die Fassade der Hans-Appel-Sporthalle in Göllheim wurde verbotenerweise beschmiert und beschädigt. Unter anderem ist dort nun der Schriftzug „Free Gaza“ zu lesen. Die Sachbeschädigung soll zwischen Freitag, 24. April, und Sonntag, 26. April, passiert sein, so die Verbandsgemeinde. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Verwaltung bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter. Es werden 500 Euro Belohnung gezahlt, sollten die Hinweise zur Festsetzung des oder der Täter führen. Wer etwas gesehen oder mitbekommen hat, soll sich bei der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Jürgen Magsamen 06351 490930 oder 06351 490922 melden. Auch unter der E-Mail-Adresse ordnungsamt@vg-goellheim.de oder bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden werden Hinweise entgegengenommen.