Der Förderverein Ambulante Hospizarbeit im Donnersbergkreis e. V. lädt am kommenden Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr in das Theater Blaues Haus nach Bolanden-Weierhof ein. Unter dem Titel „Sie werden lachen, es geht um den Tod!“ gibt es Improvisationstheater mit dem Duo Die Tabutanten.

Die beiden Schauspielerinnen Christine Holzer und Simone Schmitt alias Die Tabutanten, stehen für spontanes Theater. Das Duo bringt via Improvisationstheater gerne brisante Themen auf humorvolle Weise auf die Bühne. Die Szenen entstehen live aus dem Moment heraus, sie sind jedes Mal einzigartig. Christine Holzer und Simone Schmitt haben sich mit ihrem Programm „Sie werden lachen, es geht um den Tod“ ein Tabu-Thema vorgenommen: Sie regen die Gäste auf positive Weise an, sich dem Thema Tod und Trauer zu nähern.

„Bewegend, humorvoll, tiefgründig, sinnlich und manchmal auch skurril“ sei ihr Spiel, künden die Veranstalter an. Dabei gehe es um Fragen wie: Was macht das Leben lebenswert? Was bereuen Menschen am Lebensende am meisten? Was ist Glück, was macht das Leben schön? Wie wäre es mit einer Wunderpille für ewiges Leben? Was kann bei einer Trauerfeier so alles passieren?

Der Veranstalter bittet um Platzreservierung unter Telefon 06355-1799 oder per Mail an info@blaues-haus-ev.de. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Ambulanten Hospizarbeit im Donnersbergkreis wird gebeten.