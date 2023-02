Angesichts der verheerenden Bilder aus Syrien und der Türkei haben sie sich spontan zum Handeln entschlossen: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Kirchheimbolander Nordpfalzgymnasiums (NPG) haben die Faschingsfeiern in den Klassen mit einer Spendenaktion für die Erdbebenopfer verbunden. Einige Schülerinnen hatten zudem Essen zubereitet, das in den Pausen verkauft wurde.

Insgesamt ist dabei ein stolzer Betrag von 3570 Euro zusammengekommen. Das Geld haben Vertreter des Kollegiums und der Schüler nun an den Vorsitzenden der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, Jamill Sabbagh, überreicht. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag entscheidet der Verein, was konkret mit diesen und weiteren Spenden passiert. Laut Sabbagh sind bislang rund 20.000 Euro auf dem Konto der Initiative eingegangen.