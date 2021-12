Es war eine Überraschung für die Einselthumer, als in der Adventszeit plötzlich weihnachtliche Klänge durch das Dorf hallten.

Da hatte sich doch eine kleine Gruppe der „Musikfreunde“ spontan zusammengefunden, um in Zeiten von Corona den Bürgerinnen und Bürger mit besinnlichen Weihnachtsliedern die Zeit bis Heiligabend zu verschönern. An verschiedenen Plätzen haben die zwölf Musiker mit ihrem Dirigenten Hubert Holik ihre Musikstücke zu Gehör gebracht. Belohnt wurden sie dafür mit viel Applaus. Man sollte das auch für das nächste Jahr ins Programm nehmen, war von dem begeisterten Publikum zu hören. Der Abschluss am Dorfplatz wurde mit einem Glühwein belohnt.