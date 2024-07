Der Spielplatz am Neuen Marktplatz in Göllheim ist in die Jahre gekommen. 2025 soll er generalsaniert werden.

Es steht schon seit längerer Zeit fest, dass der Spielplatz am Neuen Marktplatz in Göllheim saniert und umgestaltet wird. Der Anfang der 1980er Jahre entstandene Platz ist in die Jahre gekommen. Die letzte Generalsanierung fand 2009 statt, und das sieht man dem Platz auch an.

Inzwischen wurde für das Gelände nicht nur ein Bebauungsplan aufgestellt, der Plan wurde auch bereits in die Kindergärten und Schulen gegeben, falls es von dieser Seite noch Anregungen für Ergänzungen und Verbesserungen gibt, denn per Gemeinderatsbeschluss sollen die Göllheimer Kinder ein Mitspracherecht haben, was die Gestaltung angeht. Was bereits feststeht: Der alte Baubestand wird nicht angetastet.

Land gibt Zuschuss

„Wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr bauen können“, sagte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller der RHEINPFALZ im Nachgang zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Für die Umgestaltung des Spielplatzes rechnet Hartmüller mit Kosten von rund 300.000 Euro. Diese müsste die Gemeinde allerdings nicht komplett selbst stemmen, denn es gibt einen 75-prozentigen Zuschuss aus dem Städtebau-Förderprogramm des Landes.