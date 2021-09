Bei der obligatorischen sicherheitstechnischen Überprüfung des Spielplatzes haben die Fachleute einen fehlenden Fallschutz am Klettergerüst mit den beiden Türmen, am Aufstieg zum Kletterturm sowie an der Rutsche bemängelt. Ein solcher Schutz sei in einem Umkreis von 1,5 Metern erforderlich, so Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal. Der Rat war allerdings der Meinung, dass in diesen Spielplatz kein Geld mehr investiert werden soll. Grund: In absehbarer Zeit wird in der Nähe der Gemeindehalle ein neues Spielgelände entstehen. Der jetzige Spielplatz wird in Bauland umgewandelt. Die Spielgeräte mit fehlendem Fallschutz werden daher demontiert.