Genutzt wird der Spielplatz in unmittelbarer Nähe der Gemeindehalle von Schweisweiler schon länger, weiterhin gibt es aber noch keine Abrechnung. „Kein neuer Kenntnisstand seit Weihnachten“, sagte Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal. Seine Hoffnung, dass die Schlussrechnung jetzt vorliegt, hatte sich nicht erfüllt. Klar ist nur, dass das Land rund 60.000 Euro für den Neubau zur Verfügung gestellt hat und der Eigenanteil der Ortsgemeinde aus dem Verkauf eines Bauplatzes finanziert werden soll.

Ob noch Geld übrig bleibt, dass in kleinere Maßnahmen am Spielplatz gesteckt werden könnte, bleibt also weiter offen. Allerdings stehe nun fest, dass kein Geld mehr für die Errichtung des angedachten Pavillons vorhanden sei. Die Ratsmitglieder sehen das Projekt Spielplatz deswegen als beendet an und wollen die Eröffnung am 6. Mai mit einem Kinderfest feiern.