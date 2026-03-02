Die Stadt hat viele schöne Spielplätze, aber kaum einer geht hin. Ein Neubau sollte daher zwingend die ältere Zielgruppe ansprechen – und vorher miteinbeziehen.

Besucht man die Spielplätze von Kirchheimbolanden werden schnell zwei Dinge deutlich: Einerseits fehlt es im Angebot tatsächlich an genügend Anreizen für Kinder ab dem Grundschulalter. Andererseits sind fast alle Spielplätze nur schwach besucht. Diese Erkenntnis geht jetzt zwar nur auf eine Stichprobe zurück, allerdings geschah diese bei bestem Frühlingswetter an einem Nachmittag. Eigentlich also einladende Bedingungen für Familien mit jungen Kindern. Woran liegt die schwache Frequentierung?

Ganz sicher nicht am Zustand der Spielplätze in der Stadt. Sie sind sauber, die Spielgeräte weitestgehend in sehr gutem Zustand. Das Angebot ist zwar nicht außergewöhnlich, aber absolut ausreichend – zumindest für kleinere Kinder. Dass so wenig los ist, können also letztlich nur die Familien beantworten, und womöglich liegt die Antwort in den Vorlieben und Gewohnheiten moderner Familien und in deren Terminkalendern. Manch einer hat den Pool oder den Spielplatz im eigenen Garten, andere beschäftigen ihre Kinder lieber drinnen. Deshalb darf vor diesem Hintergrund gerne die Frage gestellt werden, ob ein weiteres Investieren in die Aufwertung eben jener Spielplätze Sinn ergeben würde.

Versucht man allerdings stattdessen den geplanten Weg mit einem neuen, anspruchsvollen und für ältere Kinder geeigneten Spielplatz zu gehen, wird eine andere Zielgruppe angesprochen. Nämlich ältere Kinder bis hin zu Jugendlichen. Die werden einem Ort zum Spielen oder einfach einem Treffpunkt, um nach der Schule gemeinsam Zeit zu verbringen, offen gegenüberstehen. Allein vor diesem Hintergrund ist eine Investition in das geplante Spielgelände am Fischbachweg sinnvoll. Zu hoffen bleibt dann nur, dass bei der Ausgestaltung der neuen Fläche gezielt junge Menschen mit ins Boot geholt werden, um dann auch tatsächlich deren Interessen zu bedienen. Und zwar nicht nur mit warmen Worten, sondern gezielt mit gemeinsamen Workshops, in denen die Jugendlichen mitbestimmen können.