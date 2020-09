In der Medenrunde bildet der Park-Tennis-Club (PTC) mit dem TC Kirchheimbolanden eine U9-Spielgemeinschaft. 2019 waren die Grünstadter in dieser Altersklasse Pfalzmeister geworden, an diesen Erfolg soll angeknüpft werden.

Die U9 muss Doppelspieltage absolvieren. Deshalb traten die vier „Minis“ freitags in Grünstadt gegen den TC Maxdorf und samstags beim TC Weilerbach an.

Die vier Nachwuchsspieler verstanden sich dabei auf Anhieb gut. Im Spiel gegen den TC Maxdorf holten Lukas Kapp und Quahb Marouane (TC Kirchheimbolanden) an den Positionen eins und vier, genau wie die PTCler Lenny Weber und Henry Reeb an zwei und drei, klare Zweisatzsiege. Kapp/Weber und Reeb/Maroune siegten auch in ihren Doppeln und fuhren somit einen klaren 14:0-Auftaktsieg ein.

Nur einen Tag später wurde in Weilerbach ein Einzel im Champions-Tiebreak verloren, so dass die U9 nach einer 6:2-Führung nur ein Doppel zum Sieg benötigte. In der gleichen Aufstellung wie am Vortag holte das junge Team einen 12:2-Sieg und steht auf Tabellenplatz eins. Am Freitag, 11. September, empfängt die U9 den Tabellendritten Freinsheim. Ein Unentschieden würde zum Einzug ins Landesfinale reichen, das am 25. und 26. September steigt.