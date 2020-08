Nun ist es passiert: Beim Fußball-Bezirksligisten SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg gibt es einen positiven Corona-Fall. Das Team steht unter Schock.

Die schlechte Nachricht kam am Freitagmorgen: „Ein Spieler hat uns darüber informiert, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, sagte Klaus Schneider. Der Teammanager des Bezirksligisten SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg zeigte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ sichtlich geschockt. „In der Theorie ist das alles immer so schön, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus“, befand Schneider, der weiter betonte: „Unsere gesamte Mannschaft muss nun in den nächsten Tagen getestet werden. Auch ich werde einen Test machen. das ist keine schöne Situation für alle.“

Das für Samstagnachmittag geplante Vorbereitungsspiel gegen den Nahe-Bezirksligisten SG Alsenztal wurde umgehend abgesagt, der Gegner noch am Freitag informiert. „Das zeigt doch wieder, dass alles auf wackligen Füßen steht“, befand Maximilian Bauer, der Coach der SG Alsenztal, die sich eigentlich auf einen Test gegen die Finkenbacher gefreut hatte. Bauer machte klar: „Ich bin gespannt, wie die Saison so laufen soll. Ohne Impfstoff wird das wohl immer wieder Probleme geben. Das kann halt dann auch schon zu Wettbewerbsverzerrung führen. Ich bin da doch eher skeptisch.“

Abwarten angesagt

Wie geht es nun bei der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg weiter? „Wir müssen nun erst einmal abwarten, wie die Tests in der Mannschaft ausfallen“, sagt Schneider. Spätestens am Montag würden die endgültigen Ergebnisse feststehen. Die Trainingseinheiten wurden erst einmal abgesagt. „Ich habe schon mit Jürgen Veth vom Südwestdeutschen Fußballverband telefoniert. Wir müssen schauen, was sich jetzt noch ergibt“, erzählte der Spielleiter.

Eigentlich sollte die SG am kommenden Mittwoch, 19. August, in der ersten Runde des SWFV-Verbandspokals zu Hause gegen den Landesligisten TuS 07 Steinbach antreten. Das Spiel steht nun auf der Kippe. Gibt es noch mehr Fälle, müssten die Spieler und Offiziellen wohl erst einmal für 14 Tage in Quarantäne.