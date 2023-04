Zwei Kinder-Fahrräder haben bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 17 und 17.05 Uhr im Bereich des alten Bahndamms in Kirchheimbolanden gestohlen. Spielende Kinder hatten die Räder in einem angrenzenden Gebüsch abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06352 9110 zu melden.