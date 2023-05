Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Spiele bestreitet der ASV Winnweiler noch in der Abstiegsrunde der Bezirksliga Westpfalz, die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann noch sechs. Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen beide dringend. Verlieren verboten. Am Samstagnachmittag empfängt die mit zwei Punkten mehr ausgestattete SG in Oberarnbach den ASV.

Benjamin Mayer (Trainer SG Oberarnbach) über …

… den Start in der Abstiegsrunde: „Wir haben jetzt acht Punkte aus vier Spielen geholt. Daran gilt es anzuknüpfen.