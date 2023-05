Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Veldenzland sorgte am Samstagnachmittag im Duell bei der SG Alsenztal für den nächsten Paukenschlag. Mit dem 7:4-Auswärtserfolg feierte das Team der beiden Coaches Christoph Lawnik und Dominik Schunck den dritten Sieg in Folge in der Bezirksliga-Abstiegsrunde. Der Matchwinner war ein 35-Jähriger.

Fünf Minuten vor Schluss beorderten die Trainer der SG Veldenzland Markus Heil nach draußen. Der Angreifer hatte seinen Dienst getan. Und wie er das gemacht hatte. Die Bilanz des 35-Jährigen