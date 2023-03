Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verbandsligist TuS Rüssingen startet am Sonntag um 15 Uhr mit einem Nachholspiel in das neue Fußballjahr. Gegner ist auf heimischem Geläuf der FC Bienwald Kandel. Das Spiel ist nicht nur das letzte Hauptrundenspiel, sondern entscheidet darüber, ob der TuS Rüssingen in der Auf- oder Abstiegsrunde spielt.

Zur Erinnerung: Anfang Dezember, im letzten Spiel vor der Corona- und anschließenden Winterpause, hatten es die Rüssinger in der eigenen Hand die Teilnahme an der Aufstiegsrunde klarzumachen,