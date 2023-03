Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Dannenfels kann es noch schaffen, wenn auch nicht mehr aus eigener Kraft: den Einzug in die Aufstiegsrunde. Dafür muss am Sonntag, 14.30 Uhr, ein Sieg gegen den SSV Dreisen her. Gleichzeitig hoffen sie darauf, dass Albisheim gegen Stetten gewinnt.

Viktor Braun (Spielertrainer TuS Dannfels) über …

… die minimale Chance auf die Aufstiegsrunde: „Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das Erreichen der Aufstiegsrunde