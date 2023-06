Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

17 Treffer in drei Partien – die einstigen Minimalisten der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg finden immer mehr Gefallen am Toreschießen. Jetzt hat der Bezirksliga-Primus das Tor zum Ligaverbleib weit aufgesch(l)ossen. Der furiose 5:1-Erfolg über den SV Nanz-Dietschweiler hat am Sonntag aber keinen Anlass zum Überschnappen geboten.

Die Jubelarie nach dem Abpfiff hat er noch rasch mitgemacht, auch im Mannschaftskreis gebrüllt. Allerdings schon in zivil: Denn nach exakt 75 Minuten war Steffen Werrmanns Arbeitstag vorzeitig