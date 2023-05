Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord könnte die Situation für den SV Dielkirchen und der TSG Kerzenheim nicht unterschiedlicher sein. Dielkirchen hängt am Tabellenende fest, Kerzenheim gehört als Zweiter zu den Spitzenteams. Am Samstag, 16 Uhr, treffen beide beim SVD aufeinander.

Dieter Breier (Trainer SV Dielkirchen) über …

… die vergangenen Wochen beim SVD: „Das 3:3 gegen Dannenfels/Bolanden II hat uns gutgetan. Nach der hohen Niederlage