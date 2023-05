Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SG Alsenztal kämpft in der Bezirksliga Nahe in dieser Saison um den Ligaverbleib. Am Samstag, 16.30 Uhr, empfängt das Team von Coach Maximilian Bauer auf dem Kunstrasen in Alsenz die SG Veldenzland. Die Gäste sind mit sechs Punkten in die Abstiegsrunde gestartet und nach einer schwachen Hauptrunde plötzlich auf klarem Kurs Richtung Klassenerhalt.

Bernd Döring (sportlicher Leiter SG Alsenztal) über ...

... das Duell: „Für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel. In der Abstiegsrunde geht es ja ganz eng