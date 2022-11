Den Außenspiegel eines in der Kirchheimbolander Gartenstraße geparkten Wagens hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend beschädigt. Der Verursacher war nach Polizeiangaben in Richtung Vorstadt unterwegs und hat offenbar mit seinem Fahrzeug den Spiegel gestreift. Anschließend ist er weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter 06352 9110.